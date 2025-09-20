Journées Européennes du Patrimoine > Parc du château de Pépinvast Le Vicel

Route de Pepinvast Le Vicel Manche

Visite libre du parc du château de Pépinvast.

Le dimanche A 16h, le propriétaire du château fera un exposé sur les lieux.

Une exposition d’aquarelles sera programmée dans l’enceinte du château .

Route de Pepinvast Le Vicel 50760 Manche Normandie

