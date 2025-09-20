Journées Européennes du Patrimoine Parc du Château de Tâches Parc du Château de Tâches Saint-Parize-le-Châtel

Parc du Château de Tâches Château de Tâches Saint-Parize-le-Châtel Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Le parc agricole et paysager du Château de Tâches à Saint-Parize-le-Châtel, propriété au XIXème siècle de Mme et Mr Prosper Robert, est dessiné en 1853 par le paysagiste nivernais Paul de Lavenne, comte de Choulot.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le CAUE de La Nièvre propose un parcours découverte du site mêlant observations et lecture d’extraits de la théorie sur l’Art du jardin du paysagiste. .

Parc du Château de Tâches Château de Tâches Saint-Parize-le-Châtel 58490 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 66 90 caue58@wanadoo.fr

