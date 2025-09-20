Journées Européennes du Patrimoine -parc du Château de Vernay Chenillé-Champteussé

Journées Européennes du Patrimoine -parc du Château de Vernay Chenillé-Champteussé samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine -parc du Château de Vernay

Château de Verney Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visite du parc du Château de Vernay à Champteussé-sur-Baconne, proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les 20 et 21 septembre 2025.

Mentionné dès le 12ème siècle dans les textes, le château connaît de grandes transformations au 17ème et dans la seconde moitié du 19ème siècle grâce aux architectes René Hodé et Auguste Beignet. Il est entouré d’un vaste parc paysager bordé par la Baconne.

Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 16h

Visite libre du parc .

Château de Verney Chenillé-Champteussé 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 14

English :

Visit the grounds of Château de Vernay in Champteussé-sur-Baconne, as part of the European Heritage Days, September 20 and 21, 2025.

German :

Besuch des Parks von Château de Vernay in Champteussé-sur-Baconne, angeboten im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Visitate il parco di Château de Vernay a Champteussé-sur-Baconne, nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio del 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Visite el recinto del castillo de Vernay, en Champteussé-sur-Baconne, con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

