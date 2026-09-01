Informations pratiques

Chenillé-Champteussé

Journées Européennes du Patrimoine -parc du Château de Verney

Château de Verney Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite du parc du Château de Verney à Champteussé-sur-Baconne, proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026.

Mentionné dès le 12ème siècle dans les textes, le château connaît de grandes transformations au 17ème et dans la seconde moitié du 19ème siècle grâce aux architectes René Hodé et Auguste Beignet. Il est entouré d’un vaste parc paysager bordé par la Baconne.

Cérémonie d’ouverture le samedi à 11h avec les élus.

Visite libre du parc. .

Château de Verney Chenillé-Champteussé 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 14

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English :

A tour of the grounds of the Château de Verney in Champteussé-sur-Baconne, offered as part of the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine -parc du Château de Verney Chenillé-Champteussé a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Anjou bleu