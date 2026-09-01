Journées Européennes du Patrimoine : Parc Joly Parc Joly Semur-en-Auxois
samedi 19 septembre 2026 · Parc Joly · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
Journées Européennes du Patrimoine : Parc Joly
Parc Joly 2 bis, rue de Paris Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ce parc vaste de 2,5 hectares, dessiné au XIXe siècle, est restauré et entretenu par l’Association de sauvegarde des jardins et terrasses de Semur-en-Auxois (ASJTS). Elle est constituée d’adhérents et de bénévoles apportant leur temps, leurs contributions, leurs moyens matériels, leurs plants et boutures. Bosquets, forêt, rivière, grotte… Visiter le parc Joly, c’est se laisser envoûter par ses multiples atmosphères.
Prudence recommandée (visite déconseillée aux personnes en difficulté de marche).
Participation libre pour aider à la restauration et l’entretien du parc. .
Parc Joly 2 bis, rue de Paris Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté parcjolysemur@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine : Parc Joly
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Parc Joly Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-09-09 par OT des Terres d’Auxois
À voir aussi à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or)
- Bling Blang, Théâtre du Rempart, Semur-en-Auxois 18 septembre 2026
- Semur Théâtre Amateur Festival Théâtre du rempart Semur-en-Auxois 19 septembre 2026
- Démonstration de taille de pierre, Collégiale Notre-Dame, Semur-en-Auxois 19 septembre 2026
- Festival de théâtre, Théâtre du Rempart, Semur-en-Auxois 19 septembre 2026
- Exposition du coq du clocher de l’église Notre-Dame, Collégiale Notre-Dame, Semur-en-Auxois 19 septembre 2026