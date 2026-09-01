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Journées Européennes du Patrimoine : Parc Joly Parc Joly Semur-en-Auxois

samedi 19 septembre 2026 · Parc Joly · Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parc Joly
Adresse
2 bis, rue de Paris
Ville
21140 Semur-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif

Semur-en-Auxois

Journées Européennes du Patrimoine : Parc Joly

Parc Joly 2 bis, rue de Paris Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Ce parc vaste de 2,5 hectares, dessiné au XIXe siècle, est restauré et entretenu par l’Association de sauvegarde des jardins et terrasses de Semur-en-Auxois (ASJTS). Elle est constituée d’adhérents et de bénévoles apportant leur temps, leurs contributions, leurs moyens matériels, leurs plants et boutures. Bosquets, forêt, rivière, grotte… Visiter le parc Joly, c’est se laisser envoûter par ses multiples atmosphères.
Prudence recommandée (visite déconseillée aux personnes en difficulté de marche).

Participation libre pour aider à la restauration et l’entretien du parc.   .

Parc Joly 2 bis, rue de Paris Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   parcjolysemur@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine : Parc Joly

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Parc Joly Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-09-09 par OT des Terres d’Auxois

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