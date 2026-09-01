Journées Européennes du Patrimoine > Parc-musée du granit Parc-musée du granit Saint-Michel-de-Montjoie

Informations pratiques

Saint-Michel-de-Montjoie

Journées Européennes du Patrimoine > Parc-musée du granit

Parc-musée du granit 55 impasse du musée Saint-Michel-de-Montjoie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

– Visite libre du Parc-musée du granit

Découverte de l’histoire du dernier centre d’extraction d’un granit connu sous l’appellation Bleu de Vire, grâce à une promenade dans cet agréable parc-musée. L’occasion de (re)découvrir les sculptures de la résidence d’artiste Sculptures – In Situ créées l’an dernier au cœur du parc. Un moment privilégié pour plonger dans l’histoire du granit et de ses savoir-faire.

– Rallye du patrimoine : à la découverte du Mortainais

Organisé conjointement par le Parc-musée du granit, le musée du Poiré et le musée de la Céramique, ce rallye invite petits et grands à explorer le patrimoine local de manière ludique. 3 livrets sont disponibles proposant 3 parcours et secteurs différents : 1 au départ du parc-musée du granit, 1 autre au départ du musée de la céramique de Ger et le dernier au départ du musée du poiré.

– Initiation à la sculpture sur stéatite : samedi et dimanche de 14h30 à 16h30

À partir d’une chute de stéatite et à l’aide de limes et de rifloirs, chacun pourra expérimenter les gestes du sculpteur et réaliser un petit objet. .

Parc-musée du granit 55 impasse du musée Saint-Michel-de-Montjoie 50670 Manche Normandie +33 2 55 47 13 24 parcgranit@msm-normandie.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Parc-musée du granit

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Parc-musée du granit Saint-Michel-de-Montjoie a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts