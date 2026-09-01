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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PARCELLE473 Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Avenue des Frères Buhler
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
4.5 4.5

Montpellier

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PARCELLE473

Avenue des Frères Buhler Montpellier Hérault

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Les 19 et 20 septembre, Parcelle473 participe aux Journées européennes du patrimoine.

À cette occasion, le musée vous ouvre ses portes avec une offre exceptionnelle : toutes les entrées sont à -50 % !
Les 19 et 20 septembre, Parcelle473 participe aux Journées européennes du patrimoine.

À cette occasion, le musée vous ouvre ses portes avec une offre exceptionnelle : toutes les entrées sont à -50 % !
* Plein tarif : 9 € → 4,50 €
* Tarif réduit : 5 € → 2,50 €

A découvrir :
1 + 1 = 11 de Fabien Verschaere
Le Champ du métal de Fernando Costa

Sur réservation   .

Avenue des Frères Buhler Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 66 02 69 29  contact@parcelle473.com

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PARCELLE473

On September 19 and 20, Parcelle473 will participate in European Heritage Days.

To mark the occasion, the museum is opening its doors to the public with a special offer: all admission tickets are 50% off!

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PARCELLE473 Montpellier a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT MONTPELLIER

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