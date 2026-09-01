Informations pratiques

Montpellier

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PARCELLE473

Avenue des Frères Buhler Montpellier Hérault

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les 19 et 20 septembre, Parcelle473 participe aux Journées européennes du patrimoine.

À cette occasion, le musée vous ouvre ses portes avec une offre exceptionnelle : toutes les entrées sont à -50 % !

Les 19 et 20 septembre, Parcelle473 participe aux Journées européennes du patrimoine.

À cette occasion, le musée vous ouvre ses portes avec une offre exceptionnelle : toutes les entrées sont à -50 % !

* Plein tarif : 9 € → 4,50 €

* Tarif réduit : 5 € → 2,50 €

A découvrir :

1 + 1 = 11 de Fabien Verschaere

Le Champ du métal de Fernando Costa

Sur réservation .

Avenue des Frères Buhler Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 66 02 69 29 contact@parcelle473.com

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PARCELLE473

On September 19 and 20, Parcelle473 will participate in European Heritage Days.

To mark the occasion, the museum is opening its doors to the public with a special offer: all admission tickets are 50% off!

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PARCELLE473 Montpellier a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT MONTPELLIER