JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PARCELLE473 Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PARCELLE473
Avenue des Frères Buhler Montpellier Hérault
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les 19 et 20 septembre, Parcelle473 participe aux Journées européennes du patrimoine.
À cette occasion, le musée vous ouvre ses portes avec une offre exceptionnelle : toutes les entrées sont à -50 % !
Les 19 et 20 septembre, Parcelle473 participe aux Journées européennes du patrimoine.
À cette occasion, le musée vous ouvre ses portes avec une offre exceptionnelle : toutes les entrées sont à -50 % !
* Plein tarif : 9 € → 4,50 €
* Tarif réduit : 5 € → 2,50 €
A découvrir :
1 + 1 = 11 de Fabien Verschaere
Le Champ du métal de Fernando Costa
Sur réservation .
Avenue des Frères Buhler Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 66 02 69 29 contact@parcelle473.com
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PARCELLE473
On September 19 and 20, Parcelle473 will participate in European Heritage Days.
To mark the occasion, the museum is opening its doors to the public with a special offer: all admission tickets are 50% off!
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PARCELLE473 Montpellier a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT MONTPELLIER
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