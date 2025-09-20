Journées européennes du patrimoine Parcours Chagall Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg

Journées européennes du patrimoine Parcours Chagall Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Parcours Chagall

Musée du Pays de Sarrebourg Chapelle des Cordeliers Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Parcours Chagall vous ouvre ses portes !Tout public

Musée du Pays de Sarrebourg Chapelle des Cordeliers Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Parcours Chagall opens its doors to you!

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet der Chagall-Parcours seine Türen für Sie!

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Parcours Chagall vi apre le porte!

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Parcours Chagall le abre sus puertas

L’événement Journées européennes du patrimoine Parcours Chagall Sarrebourg a été mis à jour le 2025-08-17 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG