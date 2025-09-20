Journées Européennes du Patrimoine Parcours dans le bourg de Saint-Laurent-de-la-Plaine Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire

Journées Européennes du Patrimoine Parcours dans le bourg de Saint-Laurent-de-la-Plaine

Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de l’église Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Partez à la découverte du patrimoine historique de Saint-Laurent-de-la-Plaine, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

Découverte des métiers et des quartiers de la commune 1900-1960.

Entrée libre, le plan du parcours est disponible au Musée des Métiers.

Tout public Gratuit .

Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de l’église Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire tourisme@mauges-sur-loire.fr

English :

Discover the historic heritage of Saint-Laurent-de-la-Plaine as part of the European Heritage Days!

German :

Gehen Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals auf Entdeckungsreise durch das historische Erbe von Saint-Laurent-de-la-Plaine!

Italiano :

Scoprite il patrimonio storico di Saint-Laurent-de-la-Plaine nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Descubra el patrimonio histórico de Saint-Laurent-de-la-Plaine en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

