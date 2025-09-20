Journées Européennes du Patrimoine Parcours dans le bourg de Saint-Laurent-de-la-Plaine Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire
Journées Européennes du Patrimoine Parcours dans le bourg de Saint-Laurent-de-la-Plaine Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Parcours dans le bourg de Saint-Laurent-de-la-Plaine
Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de l’église Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Partez à la découverte du patrimoine historique de Saint-Laurent-de-la-Plaine, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !
Découverte des métiers et des quartiers de la commune 1900-1960.
Entrée libre, le plan du parcours est disponible au Musée des Métiers.
Tout public Gratuit .
Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de l’église Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire tourisme@mauges-sur-loire.fr
English :
Discover the historic heritage of Saint-Laurent-de-la-Plaine as part of the European Heritage Days!
German :
Gehen Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals auf Entdeckungsreise durch das historische Erbe von Saint-Laurent-de-la-Plaine!
Italiano :
Scoprite il patrimonio storico di Saint-Laurent-de-la-Plaine nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio!
Espanol :
Descubra el patrimonio histórico de Saint-Laurent-de-la-Plaine en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Parcours dans le bourg de Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges