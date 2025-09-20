Journées européennes du patrimoine: Parcours de mémoire pour découvrir les lieux de la Résistance et de la Libération à Brive. (Musée Michelet) Brive-la-Gaillarde

4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Départ du parcours de mémoire dans le jardin du musée, et retour au musée.

Sur réservation au 05.55.74.06.08.

Durée 2h. Dans la limite de 20 personnes par group .

4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08

