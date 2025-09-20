Journées européennes du patrimoine: Parcours de mémoire pour découvrir les lieux de la Résistance et de la Libération à Brive. (Musée Michelet) Brive-la-Gaillarde
Journées européennes du patrimoine: Parcours de mémoire pour découvrir les lieux de la Résistance et de la Libération à Brive. (Musée Michelet)
4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
Départ du parcours de mémoire dans le jardin du musée, et retour au musée.
Sur réservation au 05.55.74.06.08.
Durée 2h. Dans la limite de 20 personnes par group .
4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08
