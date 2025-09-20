Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de la chapelle de la oultre rue du Haut de Chaumont Mirecourt

Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de la chapelle de la oultre rue du Haut de Chaumont Mirecourt samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de la chapelle de la oultre

rue du Haut de Chaumont Chapelle de la Oultre Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine

La Chapelle de la Oultre

Ouverture du site avec une permanence assurée par les bénévoles du quartier.Tout public

0 .

rue du Haut de Chaumont Chapelle de la Oultre Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 40 35

English :

European Heritage Days

La Chapelle de la Oultre

The site is open to the public and staffed by local volunteers.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes

Die Kapelle der Oultre

Öffnung der Stätte mit einem Bereitschaftsdienst, der von Freiwilligen aus der Nachbarschaft geleistet wird.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio

La Chapelle de la Oultre

Il sito è aperto al pubblico, con volontari locali in servizio.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio

La Chapelle de la Oultre

El sitio está abierto al público, con voluntarios locales de guardia.

L’événement Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de la chapelle de la oultre Mirecourt a été mis à jour le 2025-09-11 par OT MIRECOURT