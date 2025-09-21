Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville Église de Laviéville Dompaire

Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville Église de Laviéville Dompaire dimanche 21 septembre 2025.

Église de Laviéville Route de Mirecourt Dompaire Vosges

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Mise à disposition gratuite de dépliants descriptifsTout public

Église de Laviéville Route de Mirecourt Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 50 54

English :

European Heritage Days self-guided tour of Laviéville church

Descriptive leaflets available free of charge

German :

Europäische Tage des Kulturerbes selbstständiger Rundgang durch die Kirche von Laviéville

Kostenlose Bereitstellung von beschreibenden Faltblättern

Italiano :

Giornate europee del patrimonio visita guidata alla chiesa di Laviéville

Opuscoli descrittivi disponibili gratuitamente

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio visita autoguiada de la iglesia de Laviéville

Folletos descriptivos gratuitos

