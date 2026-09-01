Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Laurent Église Saint-Laurent Racécourt

Informations pratiques

Racécourt

Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Laurent

Église Saint-Laurent 2 route d’Ahéville Racécourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine parcours en autonomie de l’Église Saint Laurent

Visite libre de l’église de Racécourt

Ouverture des deux églises celle de Velotte et Tatignécourt et celle de Racécourt, situées sur le parcours des trois terroirs autour de BlayeTout public

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Église Saint-Laurent 2 route d’Ahéville Racécourt 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 37 51 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days self-guided tour of Saint Laurent Church

Self-guided tour of Racécourt church

Opening of the churches of Velotte and Tatignécourt and Racécourt, located on the route of the three terroirs around Blaye

L’événement Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Laurent Racécourt a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT