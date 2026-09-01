Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Laurent Église Saint-Laurent Racécourt
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Laurent · Racécourt
Informations pratiques
Racécourt
Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Laurent
Église Saint-Laurent 2 route d’Ahéville Racécourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine parcours en autonomie de l’Église Saint Laurent
Visite libre de l’église de Racécourt
Ouverture des deux églises celle de Velotte et Tatignécourt et celle de Racécourt, situées sur le parcours des trois terroirs autour de BlayeTout public
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Église Saint-Laurent 2 route d’Ahéville Racécourt 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 37 51 75
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English :
European Heritage Days self-guided tour of Saint Laurent Church
Self-guided tour of Racécourt church
Opening of the churches of Velotte and Tatignécourt and Racécourt, located on the route of the three terroirs around Blaye
L’événement Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Laurent Racécourt a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT