Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Philippe Église Saint-Philippe Velotte-et-Tatignécourt

Informations pratiques

Velotte-et-Tatignécourt

Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Philippe

Église Saint-Philippe Grande Rue Velotte-et-Tatignécourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Philippe

Ouverture des deux églises celle de Velotte et Tatignécourt et celle de Racécourt, situées sur le parcours des trois terroirs autour de BlayeTout public

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Église Saint-Philippe Grande Rue Velotte-et-Tatignécourt 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 37 23 96

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English :

European Heritage Days self-guided tour of Saint-Philippe church

Opening of the churches of Velotte and Tatignécourt and Racécourt, located on the route of the three terroirs around Blaye

L’événement Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Philippe Velotte-et-Tatignécourt a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT