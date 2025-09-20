Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie musée Pierre Fourier Mattaincourt

Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie musée Pierre Fourier

2 rue Général Leclerc Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine parcours en autonomie du musée Pierre Fourier

Animation proposée par la commune de Mattaincourt et ses partenaires locauxTout public

2 rue Général Leclerc Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 00 68

English :

European Heritage Days: self-guided tour of the Pierre Fourier Museum

Organized by the commune of Mattaincourt and its local partners

German :

Europäische Tage des Kulturerbes: Selbstständiger Rundgang durch das Museum Pierre Fourier

Animation angeboten von der Gemeinde Mattaincourt und ihren lokalen Partnern

Italiano :

Giornate europee del patrimonio: visita guidata al Museo Pierre Fourier

Organizzato dal Comune di Mattaincourt e dai suoi partner locali

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio: visita autoguiada del Museo Pierre Fourier

Organizadas por el municipio de Mattaincourt y sus socios locales

