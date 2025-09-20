Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie musée Pierre Fourier Mattaincourt
Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie musée Pierre Fourier
2 rue Général Leclerc Mattaincourt Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 15:00:00
Journées Européennes du Patrimoine parcours en autonomie du musée Pierre Fourier
Animation proposée par la commune de Mattaincourt et ses partenaires locauxTout public
2 rue Général Leclerc Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 00 68
English :
European Heritage Days: self-guided tour of the Pierre Fourier Museum
Organized by the commune of Mattaincourt and its local partners
German :
Europäische Tage des Kulturerbes: Selbstständiger Rundgang durch das Museum Pierre Fourier
Animation angeboten von der Gemeinde Mattaincourt und ihren lokalen Partnern
Italiano :
Giornate europee del patrimonio: visita guidata al Museo Pierre Fourier
Organizzato dal Comune di Mattaincourt e dai suoi partner locali
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio: visita autoguiada del Museo Pierre Fourier
Organizadas por el municipio de Mattaincourt y sus socios locales
