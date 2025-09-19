JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | PARCOURS ENTOMOLOGIQUE Gratens

PLACE DE LA MAIRIE Gratens Haute-Garonne

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Découvrez cet agréable parcours agrémenté de panneaux illustrés présentant les arbres de notre région et les insectes qui y vivent.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

PLACE DE LA MAIRIE Gratens 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79

English :

Discover this pleasant trail featuring illustrated panels presenting the trees of our region and the insects that live there.

German :

Entdecken Sie diesen angenehmen Rundgang, der mit illustrierten Tafeln ausgestattet ist, die die Bäume unserer Region und die Insekten, die dort leben, vorstellen.

Italiano :

Scoprite questo piacevole percorso, con pannelli illustrati che presentano gli alberi della nostra regione e gli insetti che vi abitano.

Espanol :

Descubra este agradable sendero, con paneles ilustrados que presentan los árboles de nuestra región y los insectos que viven en ellos.

