Journées européennes du patrimoine parcours guidé les orgues extraordinaires de la Maison Poirot Maison de la Musique Mécanique Mirecourt

Journées européennes du patrimoine parcours guidé les orgues extraordinaires de la Maison Poirot

Maison de la Musique Mécanique 24 rue Chanzy Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine Parcours guidé les orgues extraordinaires de la Maison Poirot.

Maison de la Musique Mécanique

La Maison Poirot est à l’honneur. Quatre générations de facteurs d’orgues talentueux en arrangements et motifs musicaux portent l’histoire la plus longue et certainement la plus audacieuse de la facture d’orgues de Mirecourt. Les orgues de salon et de foire Poirot vous révèleront leur singularité dans un parcours guidé lors duquel ils seront joués, pour votre plus grand plaisir.Tout public

Maison de la Musique Mécanique 24 rue Chanzy Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 51 13 maisonmusiquemecanique@ccmirecourtdompaire.fr

English :

European Heritage Days Guided tour of the Maison Poirot’s extraordinary organs.

House of Mechanical Music

The Maison Poirot is in the spotlight. Four generations of organ builders with a talent for musical arrangements and motifs bear witness to the longest and certainly most daring history of organ building in Mirecourt. Poirot’s salon and fairground organs will reveal their uniqueness in a guided tour, during which they will be played for your enjoyment.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes Geführter Rundgang zu den außergewöhnlichen Orgeln der Maison Poirot.

Haus der mechanischen Musik

Die Maison Poirot wird geehrt. Vier Generationen von Orgelbauern mit einem Talent für musikalische Arrangements und Motive tragen die längste und sicherlich kühnste Geschichte des Orgelbaus in Mirecourt. Die Salon- und Messeorgeln von Poirot werden Ihnen ihre Einzigartigkeit in einem geführten Rundgang offenbaren, bei dem sie zu Ihrem größten Vergnügen gespielt werden.

Italiano :

Giornate Europee del Patrimonio Visita guidata agli straordinari organi della Maison Poirot.

La casa della musica meccanica

La Maison Poirot è sotto i riflettori. Quattro generazioni di organari esperti in arrangiamenti e motivi musicali testimoniano la storia più lunga e certamente più audace della costruzione di organi a Mirecourt. Il salone Poirot e gli organi da fiera vi sveleranno la loro singolarità nel corso di una visita guidata durante la quale saranno suonati, per la vostra gioia.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio Visita guiada a los extraordinarios órganos de la Maison Poirot.

Casa de la música mecánica

La Maison Poirot está en el punto de mira. Cuatro generaciones de organeros talentosos en arreglos y motivos musicales dan testimonio de la historia más larga y sin duda la más audaz de la organería de Mirecourt. El salón Poirot y los órganos de feria le revelarán su singularidad en una visita guiada durante la cual se tocarán, para su deleite.

