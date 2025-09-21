Journées européennes du patrimoine parcours urbain oecuménique Épinal

Journées européennes du patrimoine parcours urbain oecuménique

Épinal Vosges

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2025-09-21 10:00:00

2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le collectif spinalien Vivre ensemble, regroupant des femmes et des hommes de religions et d’opinions différentes mais unis par la volonté de mieux se connaitre les uns les autres, ouvre les portes des lieux emblématiques de culte et de réflexions de la ville.Cette opération « portes ouvertes » invite le public à (re)découvrir

les édifices religieux et culturels que sont la synagogue, l’église Notre-Dame-aux-Cierges, le temple maçonnique, le temple

protestant, la mosquée franco-turque, la grande mosquée, et La Plomberie, espace dédié à la création et à la diffusion de l’art

contemporain.Tout public

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Spinalien Vivre Ensemble collective, which brings together men and women of different religions and opinions but united by a desire to get to know each other better, is opening the doors of the town?s emblematic places of worship and reflection

religious and cultural buildings such as the synagogue, Notre-Dame-aux-Cierges church, the Masonic temple, the Protestant temple

the Franco-Turkish mosque, the Grand Mosque and La Plomberie, a space dedicated to the creation and dissemination of contemporary art

contemporary art.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Kollektiv Vivre ensemble aus Spinalien, das Frauen und Männer unterschiedlicher Religionen und Meinungen vereint, die aber durch den Willen vereint sind, sich gegenseitig besser kennen zu lernen, die Türen der symbolträchtigen Kultstätten und Denkmäler der Stadt.Diese Aktion der offenen Tür lädt die Öffentlichkeit ein, die folgenden Orte (wieder) zu entdecken

die religiösen und kulturellen Gebäude wie die Synagoge, die Kirche Notre-Dame-aux-Cierges, den Freimaurer-Tempel, die

protestantische Moschee, die französisch-türkische Moschee, die große Moschee und La Plomberie, ein Raum, der der Schaffung und Verbreitung von Kunst gewidmet ist

zeitgenössischen Kunst.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’ensemble Spinalien collective Vivre, che riunisce uomini e donne di religioni e opinioni diverse uniti dal desiderio di conoscersi meglio, apre le porte dei luoghi di culto e di riflessione emblematici della città

edifici religiosi e culturali come la sinagoga, la chiesa di Notre-Dame-aux-Cierges, il tempio massonico, il tempio protestante

la moschea franco-turca, la Grande Moschea e La Plomberie, uno spazio dedicato alla creazione e alla diffusione dell’arte contemporanea

arte contemporanea.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el conjunto colectivo Spinalien Vivre, que reúne a hombres y mujeres de diferentes religiones y opiniones unidos por el deseo de conocerse mejor, abre las puertas de los lugares emblemáticos de culto y reflexión de la ciudad

edificios religiosos y culturales como la sinagoga, la iglesia Notre-Dame-aux-Cierges, el templo masónico, el templo protestante

la mezquita franco-turca, la Gran Mezquita y La Plomberie, espacio dedicado a la creación y difusión del arte contemporáneo

arte contemporáneo.

