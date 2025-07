Journées Européennes du Patrimoine Ministère de la Culture et de la Communication Paris

Journées Européennes du Patrimoine Ministère de la Culture et de la Communication Paris samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Ministère de la Culture et de la Communication 3 rue Valois Paris Paris

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Populaires pour les portes-ouvertes de lieux habituellement inaccessibles, ou méconnus, les Journées du Patrimoine offrent un programme complet de découvertes et d’activités culturelles dans toute la région !

Ministère de la Culture et de la Communication 3 rue Valois Paris 75001 Paris Île-de-France point-culture@culture.gouv.fr

English :

Popular for opening up places that are usually inaccessible or little known, the Heritage Days offer a full programme of cultural discoveries and activities throughout the region!

German :

Die Tage des offenen Denkmals sind beliebt für die Öffnung von normalerweise unzugänglichen oder unbekannten Orten und bieten ein umfassendes Programm an Entdeckungen und kulturellen Aktivitäten in der gesamten Region!

Italiano :

Famose per l’apertura di luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti, le Giornate del Patrimonio offrono un programma completo di scoperte culturali e attività in tutta la regione!

Espanol :

Las Jornadas del Patrimonio, populares por abrir lugares habitualmente inaccesibles o poco conocidos, ofrecen un completo programa de descubrimientos y actividades culturales por toda la región

