Journées Européennes du Patrimoine Parly

Centre d’Art Graphique de la Métairie Bruyère Parly Yonne
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
2025-09-20
Venez vivre une expérience unique lors des Journées européennes du
patrimoine et profitez des dernières heures de l’exposition
Genèse et Élastogenèse, de Richard Texier. À cette occasion,
tous nos espaces s’ouvriront au public pour un week-end riche en
découvertes et en émotions.
Explorez les ateliers, rencontrez les artisans passionnés qui
donnent vie à ce lieu chargé d’histoire, et laissez-vous émerveiller
par les odeurs d’encre fraîche et la douceur des papiers coton
ainsi que par les machines à imprimer qui s’animent sous vos yeux.
Que vous soyez un habitué ou que ce soit votre première visite,
la Métairie Bruyère vous promet des expériences inédites.
Nous vous attendons nombreux pour ce voyage hors du temps.
Au programme, samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 14h à 17h
– 14h30 démonstrations d’impressions ateliers ;
– 15h30 visites guidées (sur réservation). .
Centre d’Art Graphique de la Métairie Bruyère Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 30 72 lametairieb@gmail.com
