Journées Européennes du Patrimoine Parly

Journées Européennes du Patrimoine Parly samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Centre d’Art Graphique de la Métairie Bruyère Parly Yonne

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Venez vivre une expérience unique lors des Journées européennes du

patrimoine et profitez des dernières heures de l’exposition

Genèse et Élastogenèse, de Richard Texier. À cette occasion,

tous nos espaces s’ouvriront au public pour un week-end riche en

découvertes et en émotions.

Explorez les ateliers, rencontrez les artisans passionnés qui

donnent vie à ce lieu chargé d’histoire, et laissez-vous émerveiller

par les odeurs d’encre fraîche et la douceur des papiers coton

ainsi que par les machines à imprimer qui s’animent sous vos yeux.

Que vous soyez un habitué ou que ce soit votre première visite,

la Métairie Bruyère vous promet des expériences inédites.

Nous vous attendons nombreux pour ce voyage hors du temps.

Au programme, samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 14h à 17h

– 14h30 démonstrations d’impressions ateliers ;

– 15h30 visites guidées (sur réservation). .

Centre d’Art Graphique de la Métairie Bruyère Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 30 72 lametairieb@gmail.com

