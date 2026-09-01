Journées Européennes du Patrimoine Rue de l’Eglise Parly
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Eglise · Parly
Informations pratiques
Parly
Journées Européennes du Patrimoine
Rue de l’Eglise Eglise Saint-Sébastien Parly Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A l’occasion des journées du patrimoine samedi 19 septembre à 15h , présentation du livret Parly un village en Puisaye rédigé par l’association.
Tricentenaire de la cloche datée de 1726.
Concert : Ensemble vocal d’Auxerre sur le thème Paix et Fraternité
Bach, Ravel, Duruflé, chansons du répertoire populaire.
Visite libre de l’église Saint-Sébastien le dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h. .
Rue de l’Eglise Eglise Saint-Sébastien Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 07 88 asep.parly1@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Parly a été mis à jour le 2026-09-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme