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AGENDA · Parly

Journées Européennes du Patrimoine Rue de l’Eglise Parly

samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Eglise · Parly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue de l'Eglise
Adresse
Eglise Saint-Sébastien
Ville
89240 Parly
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Parly

Journées Européennes du Patrimoine

Rue de l’Eglise Eglise Saint-Sébastien Parly Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine samedi 19 septembre à 15h , présentation du livret Parly un village en Puisaye rédigé par l’association.
Tricentenaire de la cloche datée de 1726.
Concert : Ensemble vocal d’Auxerre sur le thème Paix et Fraternité
Bach, Ravel, Duruflé, chansons du répertoire populaire.
Visite libre de l’église Saint-Sébastien le dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h.   .

Rue de l’Eglise Eglise Saint-Sébastien Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 07 88  asep.parly1@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Parly a été mis à jour le 2026-09-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

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