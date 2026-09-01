Journées Européennes du Patrimoine Rue de l’Eglise Parly

Informations pratiques

Parly

Journées Européennes du Patrimoine

Rue de l’Eglise Eglise Saint-Sébastien Parly Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine samedi 19 septembre à 15h , présentation du livret Parly un village en Puisaye rédigé par l’association.

Tricentenaire de la cloche datée de 1726.

Concert : Ensemble vocal d’Auxerre sur le thème Paix et Fraternité

Bach, Ravel, Duruflé, chansons du répertoire populaire.

Visite libre de l’église Saint-Sébastien le dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h. .

Rue de l’Eglise Eglise Saint-Sébastien Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 07 88 asep.parly1@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Parly a été mis à jour le 2026-09-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme