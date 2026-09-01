JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | PATRIMOINE DE LA PHOTOGRAPHIE Bérat
samedi 19 septembre 2026 · Bérat
Informations pratiques
Bérat
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | PATRIMOINE DE LA PHOTOGRAPHIE
MEDIATHEQUE Bérat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une plongée au cœur de l’histoire et des secrets de l’image
Découvrez une exposition fascinante qui retrace l’évolution de la photographie à travers les époques. .
MEDIATHEQUE Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 17 mediatheque@berat.fr
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English :
A journey into the heart of the history and secrets of the image
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | PATRIMOINE DE LA PHOTOGRAPHIE Bérat a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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