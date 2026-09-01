Informations pratiques

Bérat

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | PATRIMOINE DE LA PHOTOGRAPHIE

MEDIATHEQUE Bérat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une plongée au cœur de l’histoire et des secrets de l’image

Découvrez une exposition fascinante qui retrace l’évolution de la photographie à travers les époques. .

MEDIATHEQUE Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 17 mediatheque@berat.fr

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English :

A journey into the heart of the history and secrets of the image

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | PATRIMOINE DE LA PHOTOGRAPHIE Bérat a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE