Journées Européennes du Patrimoine > « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » Dragey-Ronthon
vendredi 18 septembre 2026 · Dragey-Ronthon
Informations pratiques
Dragey-Ronthon
Journées Européennes du Patrimoine > « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »
Dragey-Ronthon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Les Journées Européennes du Patrimoine, sur le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », organisées par la commune de Dragey-Ronthon, les associations Union des Arts, Amis de l’église Saint-Médard de Dragey et le Comité des Fêtes auront lieu les 18,19 et 20 septembre 2026.
Expositions, visites, ateliers et feu d’artifice offert par la commune de Dragey-Ronthon tiré le samedi 19 septembre, place Newport (programme complet : voir visuel).
Point accueil et informations : Parking de l’église de Dragey – 10h – 17h30 – Documentation – ventes – tombola. .
Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 6 73 41 19 43 uniondesarts.jep@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine > « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » Dragey-Ronthon a été mis à jour le 2026-09-09 par OT MSM Normandie – BIT Genêts
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