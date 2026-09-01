Informations pratiques

Dragey-Ronthon

Journées Européennes du Patrimoine > « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »

Dragey-Ronthon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Les Journées Européennes du Patrimoine, sur le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », organisées par la commune de Dragey-Ronthon, les associations Union des Arts, Amis de l’église Saint-Médard de Dragey et le Comité des Fêtes auront lieu les 18,19 et 20 septembre 2026.

Expositions, visites, ateliers et feu d’artifice offert par la commune de Dragey-Ronthon tiré le samedi 19 septembre, place Newport (programme complet : voir visuel).

Point accueil et informations : Parking de l’église de Dragey – 10h – 17h30 – Documentation – ventes – tombola. .

Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 6 73 41 19 43 uniondesarts.jep@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine > « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » Dragey-Ronthon a été mis à jour le 2026-09-09 par OT MSM Normandie – BIT Genêts