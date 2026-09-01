Informations pratiques

Issigeac

Journées Européennes du Patrimoine | Patrimoine en péril, raviver, résister, réinventer

Église Saint-Félicien Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Amis de l’Église vous proposent une exposition de photographies sur le thème « Patrimoine en péril, raviver, résister, réinventer ».

Aux heures d’ouverture de l’église. .

Église Saint-Félicien Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine igachet24@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Patrimoine en péril, raviver, résister, réinventer

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Patrimoine en péril, raviver, résister, réinventer Issigeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides