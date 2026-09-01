Journées Européennes du Patrimoine | Patrimoine en péril, raviver, résister, réinventer Issigeac
samedi 19 septembre 2026 · Issigeac
Informations pratiques
Issigeac
Journées Européennes du Patrimoine | Patrimoine en péril, raviver, résister, réinventer
Église Saint-Félicien Issigeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Amis de l’Église vous proposent une exposition de photographies sur le thème « Patrimoine en péril, raviver, résister, réinventer ».
Aux heures d’ouverture de l’église. .
Église Saint-Félicien Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine igachet24@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine | Patrimoine en péril, raviver, résister, réinventer
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Patrimoine en péril, raviver, résister, réinventer Issigeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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