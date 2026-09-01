Journées européennes du patrimoine – Patrimoine maritime d’Euskadi Association Egurrezkoa Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · Association Egurrezkoa · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Journées européennes du patrimoine – Patrimoine maritime d’Euskadi
Association Egurrezkoa 21 rue Bourousse Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’ancien chantier Marin, avec démonstration d’étuvage et de façonnage du bois par les adhérents de l’association.
Découvrez également une exposition de photos anciennes issues du fonds historique de l’association Itsas Begia.
Démonstration d’étuvage et de façonnage du bois : 9h00 -10h30-15h00-16h30 .
Association Egurrezkoa 21 rue Bourousse Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Journées européennes du patrimoine – Patrimoine maritime d’Euskadi
L’événement Journées européennes du patrimoine – Patrimoine maritime d’Euskadi Ciboure a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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