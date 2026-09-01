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Journées européennes du patrimoine – Patrimoine maritime d’Euskadi Association Egurrezkoa Ciboure

samedi 19 septembre 2026 · Association Egurrezkoa · Ciboure

Journées européennes du patrimoine – Patrimoine maritime d’Euskadi Association Egurrezkoa Ciboure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Association Egurrezkoa
Adresse
21 rue Bourousse
Ville
64500 Ciboure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Ciboure

Journées européennes du patrimoine – Patrimoine maritime d’Euskadi

Association Egurrezkoa 21 rue Bourousse Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre de l’ancien chantier Marin, avec démonstration d’étuvage et de façonnage du bois par les adhérents de l’association.
Découvrez également une exposition de photos anciennes issues du fonds historique de l’association Itsas Begia.
Démonstration d’étuvage et de façonnage du bois : 9h00 -10h30-15h00-16h30   .

Association Egurrezkoa 21 rue Bourousse Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 

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English : Journées européennes du patrimoine – Patrimoine maritime d’Euskadi

L’événement Journées européennes du patrimoine – Patrimoine maritime d’Euskadi Ciboure a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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