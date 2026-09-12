Journées européennes du patrimoine Pau
samedi 19 septembre 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Journées européennes du patrimoine
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Thèmes nationaux 2026
– Patrimoine en péril raviver, résister, imaginer
– Le patrimoine de la photographie
Plus de 70 rendez-vous gratuits à Pau et alentours.
INSCRIPTIONS À PARTIR DU MARDI 15 SEPTEMBRE 9H POUR LES VISITES EN RÉSERVATION À L’OFFICE DE TOURISME (se reporter au programme pour voir modalités de réservations) .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
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English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Pau a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau
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