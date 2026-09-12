Informations pratiques

Pau

Journées européennes du patrimoine

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Thèmes nationaux 2026

– Patrimoine en péril raviver, résister, imaginer

– Le patrimoine de la photographie

Plus de 70 rendez-vous gratuits à Pau et alentours.

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MARDI 15 SEPTEMBRE 9H POUR LES VISITES EN RÉSERVATION À L’OFFICE DE TOURISME (se reporter au programme pour voir modalités de réservations) .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Pau a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau