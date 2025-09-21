Journées européennes du patrimoine: Pause lecture dans les jardins du musée Michelet (Musée Michelet) Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Pause lecture dans les jardins du musée Michelet (Musée Michelet) Brive-la-Gaillarde dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine: Pause lecture dans les jardins du musée Michelet (Musée Michelet)

4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Un tableau a disparu en novembre 1943 au musée du Jeu de Paume à Paris. Votre mission, si toutefois vous l’acceptez, sera de chercher des indices au cœur de l’exposition Rose Valland. En quête de l’art spolié sur l’œuvre disparue afin de pouvoir la restituer à son légitime propriétaire.

Sur réservation au 05.55.74.06.08.

Durée 1h30. Dans la limite de 10 personnes. A partir de 8 ans, accompagné d’un adulte, à partir de 12 ans en autonomie. .

4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08

English : Journées européennes du patrimoine: Pause lecture dans les jardins du musée Michelet (Musée Michelet)

German : Journées européennes du patrimoine: Pause lecture dans les jardins du musée Michelet (Musée Michelet)

Italiano :

Espanol : Journées européennes du patrimoine: Pause lecture dans les jardins du musée Michelet (Musée Michelet)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Pause lecture dans les jardins du musée Michelet (Musée Michelet) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-26 par Brive Tourisme