Journées européennes du patrimoine, Pavillon de l’Industrie Pavillon de l’Industrie Le Creusot

Journées européennes du patrimoine, Pavillon de l’Industrie Pavillon de l’Industrie Le Creusot samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine, Pavillon de l’Industrie

Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Les 20 et 21 septembre 2025, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une visite libre et gratuite (sans tablette numérique) du Pavillon de l’Industrie sera proposée de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

Le Pavillon de l’Industrie est consacré à la formidable aventure industrielle du Creusot. Sa vocation Comprendre hier pour imaginer demain . Les personnages principaux de cette saga sont l’acier et les machines mais il y a aussi, comme dans toutes les épopées, des femmes et des hommes courageux, des inventions de génie, des luttes de pouvoir, des pionniers, des évolutions sociales, des révolutions techniques, de la finance, des guerres, des victoires, des déclins et bien sûr des perspectives enthousiasmantes.

Le Pavillon de l’Industrie vous présente les plus belles pièces de sa collection dans une scénographie contemporaine dans le cadre somptueux de la salle du Jeu de Paume sur le site du château de la Verrerie au Creusot.

Visite libre et gratuite de l’exposition temporaire François Bourdon, ingénieur bourguignon . .

Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté pavillon.industrie@afbourdon.com

English : Journées européennes du patrimoine, Pavillon de l’Industrie

German : Journées européennes du patrimoine, Pavillon de l’Industrie

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine, Pavillon de l’Industrie Le Creusot a été mis à jour le 2025-08-06 par Mission Tourisme Département 71