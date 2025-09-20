Journées Européennes du Patrimoine Pernes-les-Fontaines
Journées Européennes du Patrimoine Pernes-les-Fontaines samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine
Pernes-les-Fontaines Vaucluse
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Venez découvrir le riche patrimoine de Pernes les Fontaines et ses musées.
Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 61 31 04 bienvenue@porteduventoux.com
English :
Come and discover the rich heritage of Pernes les Fontaines and its museums.
German :
Entdecken Sie das reiche Kulturerbe von Pernes les Fontaines und seine Museen.
Italiano :
Venite a scoprire il ricco patrimonio di Pernes les Fontaines e i suoi musei.
Espanol :
Venga a descubrir el rico patrimonio de Pernes les Fontaines y sus museos.
