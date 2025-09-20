Journées Européennes du Patrimoine Pernes-les-Fontaines

Journées Européennes du Patrimoine Pernes-les-Fontaines samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Pernes-les-Fontaines Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir le riche patrimoine de Pernes les Fontaines et ses musées.

.

Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 61 31 04 bienvenue@porteduventoux.com

English :

Come and discover the rich heritage of Pernes les Fontaines and its museums.

German :

Entdecken Sie das reiche Kulturerbe von Pernes les Fontaines und seine Museen.

Italiano :

Venite a scoprire il ricco patrimonio di Pernes les Fontaines e i suoi musei.

Espanol :

Venga a descubrir el rico patrimonio de Pernes les Fontaines y sus museos.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Pernes-les-Fontaines a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Communautaire Porte du Ventoux