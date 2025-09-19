JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Perpignan
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
2025-09-19
Rendez-vous les 19, 20 et 21 septembre 2025 à la rencontre du patrimoine architectural !
Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Join us on September 19, 20 and 21, 2025 for an encounter with architectural heritage!
German :
Treffen Sie sich am 19., 20. und 21. September 2025 mit dem architektonischen Erbe!
Italiano :
Unitevi a noi il 19, 20 e 21 settembre 2025 per scoprire il nostro patrimonio architettonico!
Espanol :
Únase a nosotros los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2025 para descubrir nuestro patrimonio arquitectónico
