Journées Européennes du Patrimoine Petite Camargue Alsacienne Saint-Louis

Journées Européennes du Patrimoine Petite Camargue Alsacienne Saint-Louis dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Petite Camargue Alsacienne

1 Rue de la Pisciculture Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Dimanche 2025-09-21

Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Ateliers, stands, visites guidées et expositions… chaque activité sera l’occasion de (re)découvrir la Réserve Naturelle et ses richesses dans la convivialité. Venez à la rencontre des salariés et bénévoles passionnés qui la font vivre !

Au programme cette année création de fusées, découverte de la faune, jeux anciens en bois, pressage de jus de pomme, visite de la pisciculture et observation des oiseaux…

Buvette et restauration sur place (tickets repas sanglier sur réservation en prévente début septembre), visites guidées sur inscription (programme à télécharger). .

1 Rue de la Pisciculture Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 78 59 petitecamarguealsacienne@orange.fr

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Petite Camargue Alsacienne Saint-Louis a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue