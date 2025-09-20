Journées Européennes du Patrimoine Petite-Rosselle

Journées Européennes du Patrimoine Petite-Rosselle samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre du musée Les Mineurs Wendel

Découvrez l’histoire du charbon en Lorraine, la vie quotidienne des mineurs, les politiques sociales des compagnies minières ainsi que les métiers du jour et du fond. Le public suivra également le parcours du mineur dans différentes salles emblématiques telles que la salle des pendus, les bains-douches ou encore la lampisterie.

Visite libre de 10h à 18h, dernière entrée 17h

Visite libre et aménagé du musée La Mine Wendel

Découvrez les galeries de creusement au rocher et au charbon ainsi que le chantier d’exploitation en plateures. Les machines monumentales et le matériel en situation favorisera cette immersion dans l’ambiance de travail des gueules noires.

Visite libre de 10h à 18h, dernière entrée 17h

Visite libre de la machine d’extraction du puits Wendel 2

Ce bâtiment, habituellement fermé au public, est ouvert en exclusivité pour permettre de comprendre comment les cages et les skips étaient hissés et descendus dans les profondeurs de la mine.

Visite libre de 10h à 18h, dernière entrée 17h

Visite guidée du hangar ferroviaire VFLI

Situé sur l’ancien Carreau Wendel Vuillemin, le hangar ferroviaire permettait l’entretien des locomotives et locotracteurs utilisés au jour pour manœuvrer et tracter les trains.

C’est aujourd’hui un lieu de conservation qui abrite la réserve des collections ferroviaires du jour et du fond.

Visite guidée le dimanche uniquement à 14h30 et à 16h, réservation conseillée (places limitées).

Pause gourmande

Le Kaffeeklatsch accueille le public dans son ambiance vintage et chaleureuse et propose une petite restauration sucrée, faite maison, tout au long de la journée.Tout public

0 .

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

English :

Self-guided tour of the Wendel Miners Museum

Discover the history of coal in Lorraine, the daily lives of miners, the social policies of mining companies, and the daytime and underground trades. Visitors can also follow the miner’s journey through emblematic rooms such as the hanging room, the bathhouse and the lamproom.

Free admission from 10am to 6pm, last admission at 5pm

Self-guided tour of the Wendel Mine Museum

Discover the rock and coal tunnels, as well as the flat mining site. Monumental machines and real-life equipment will help you immerse yourself in the working atmosphere of the « gueules noires ».

Free visit from 10am to 6pm, last admission at 5pm

Free tour of the Wendel 2 shaft extraction machine

This building, which is usually closed to the public, is open exclusively to the public, allowing them to understand how cages and skips were hoisted and lowered into the depths of the mine.

Free tour from 10am to 6pm, last admission at 5pm

Guided tour of the VFLI railway shed

Located on the former Carreau Wendel Vuillemin, the railway hangar was used to maintain the locomotives and locotractors used to maneuver and pull trains.

Today, it is a conservation facility, housing both the daytime and background railway collections.

Guided tours on Sundays only at 2.30pm and 4pm, booking recommended (places are limited).

Gourmet break

The Kaffeeklatsch welcomes the public in its warm, vintage atmosphere, and offers homemade snacks all day long.

German :

Freier Besuch des Museums Les Mineurs Wendel (Die Bergleute Wendel)

Entdecken Sie die Geschichte der Kohle in Lothringen, das tägliche Leben der Bergleute, die Sozialpolitik der Bergbaugesellschaften sowie die Berufe unter und über Tage. Das Publikum folgt auch dem Weg des Bergmanns in verschiedenen symbolträchtigen Räumen wie dem Raum der Gehängten, den Duschbädern oder der Lampenfabrik.

Freie Besichtigung von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr

Freie und gestaltete Besichtigung des Museums La Mine Wendel

Entdecken Sie die Stollen, in denen mit Fels und Kohle gegraben wurde, sowie die Baustelle, auf der die Kohle abgebaut wurde. Die monumentalen Maschinen und das Material in der Situation fördern das Eintauchen in die Arbeitsatmosphäre der « gueules noires ».

Freie Besichtigung von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr

Freie Besichtigung der Fördermaschine des Schachtes Wendel 2

Dieses Gebäude, das normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, wird exklusiv geöffnet, um zu zeigen, wie die Fördergerüste und Skips in die Tiefe der Mine gehoben und abgesenkt wurden.

Freie Besichtigung von 10:00 bis 18:00 Uhr, letzter Einlass 17:00 Uhr

Geführte Besichtigung des VFLI-Eisenbahnschuppens

Der Eisenbahnschuppen befindet sich auf dem ehemaligen Carreau Wendel Vuillemin und diente der Wartung der Lokomotiven und Lokotraktoren, mit denen die Züge am Tag rangiert und gezogen wurden.

Heute ist er ein Ort der Konservierung und beherbergt das Lager der Eisenbahnsammlungen des Tages und des Hintergrunds.

Führungen nur sonntags um 14:30 und 16:00 Uhr, Reservierung empfohlen (begrenzte Plätze).

Pause für Feinschmecker

Der Kaffeeklatsch empfängt die Besucher in seinem gemütlichen Vintage-Ambiente und bietet den ganzen Tag über kleine, süße, hausgemachte Speisen an.

Italiano :

Visita autoguidata al Museo dei Minatori di Wendel

Scoprite la storia del carbone in Lorena, la vita quotidiana dei minatori, le politiche sociali delle compagnie minerarie e i mestieri diurni e sotterranei. I visitatori possono anche seguire l’itinerario dei minatori in alcune stanze emblematiche, tra cui la sala delle impiccagioni, i bagni con doccia e la sala delle lampade.

Ingresso gratuito dalle 10.00 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.00

Visita autoguidata al Museo della miniera di Wendel

Scoprite le gallerie di roccia e carbone e il sito minerario pianeggiante. Le macchine e le attrezzature monumentali esposte vi faranno immergere nell’atmosfera lavorativa delle « gueules noires ».

Ingresso gratuito dalle 10.00 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.00

Visita gratuita della macchina per l’estrazione del pozzo Wendel 2

Questo edificio, solitamente chiuso al pubblico, è aperto esclusivamente per consentire ai visitatori di capire come venivano issate e calate gabbie e cassoni nelle profondità della miniera.

Ingresso gratuito dalle 10.00 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.00

Visita guidata alla rimessa ferroviaria del VFLI

Situata sull’ex Carreau Wendel Vuillemin, la rimessa ferroviaria era utilizzata per la manutenzione delle locomotive e dei locotrattori utilizzati per manovrare e tirare i treni.

Oggi è un’area di conservazione che ospita le collezioni ferroviarie diurne e di retrobottega.

Visite guidate solo la domenica alle 14.30 e alle 16.00, su prenotazione (i posti sono limitati).

Pausa gourmet

Il Kaffeeklatsch accoglie i visitatori in un’atmosfera calda e vintage e offre spuntini fatti in casa durante tutta la giornata.

Espanol :

Visita autoguiada al Museo de los Mineros de Wendel

Descubra la historia del carbón en Lorena, la vida cotidiana de los mineros, la política social de las empresas mineras y los oficios diurnos y subterráneos. Los visitantes también pueden seguir el itinerario del minero en varias salas emblemáticas, como la sala de colgaduras, los baños con ducha y la sala de las lámparas.

Entrada gratuita de 10.00 a 18.00 h, última entrada a las 17.00 h

Visita autoguiada del Museo de la Mina de Wendel

Descubra los túneles de roca y carbón y el yacimiento minero plano. Las máquinas y equipos monumentales expuestos le ayudarán a sumergirse en el ambiente de trabajo de las « gueules noires ».

Entrada gratuita de 10.00 a 18.00 h, última entrada a las 17.00 h

Visita gratuita de la máquina de extracción del pozo Wendel 2

Este edificio, normalmente cerrado al público, se abre exclusivamente para que los visitantes puedan comprender cómo se izaban y bajaban las jaulas y los contenedores a las profundidades de la mina.

Entrada gratuita de 10.00 a 18.00 horas, última entrada a las 17.00 horas

Visita guiada al cobertizo ferroviario del VFLI

Situado en la antigua Carreau Wendel Vuillemin, el cobertizo ferroviario se utilizaba para mantener las locomotoras y locotractores utilizados para maniobrar y tirar de los trenes.

Hoy en día, es un espacio de conservación que alberga las colecciones ferroviarias diurnas y nocturnas.

Visitas guiadas sólo los domingos a las 14:30 y 16:00 h. Se recomienda reservar (plazas limitadas).

Pausa gastronómica

El Kaffeeklatsch acoge a los visitantes en un ambiente cálido y vintage y ofrece tentempiés caseros durante todo el día.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Petite-Rosselle a été mis à jour le 2025-08-29 par FORBACH TOURISME