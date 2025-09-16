Journées européennes du patrimoine Photoclub du Creusot L’Alto Le Creusot
L’Alto 5 avenue François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-16 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-16
Les adhérents du photoclub proposent de voyager à travers le temps et l’espace grâce à leurs photographies du patrimoine architectural creusotin et mondial. .
L’Alto 5 avenue François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 26 manon.tibout@ville-creusot.fr
