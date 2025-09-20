Journées Européennes du Patrimoine Piacé le Radieux Bézard-Le Corbusier Piacé

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découvrez l’art contemporain à Piacé à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Nouvelle Capsule radieuse à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine à Piacé le Radieux !

– Visite / balade commentée dimanche 21 septembre à 15h

Exposition Bézard - Le Corbusier / Extension de l’espace Bézard Le Corbusier, scénographié avec la brique BLOC de Ronan & Erwan Bouroullec, / Présentation de La voiture minimum de Le Corbusier réinterprétée par le designer Christian Ragot / Présentation des microarchitectures et des pièces architecturales du parcours d’art, d’architecture et design Bulles Six Coques, Penta, Hexacube, Tétrodon, Tuile piscine Tournesol, maison Claude Parent, Pavillon Bouroullec etc. ainsi que des oeuvres (sculptures, installations) d’artistes contemporains.

Tarif 10€ / gratuit adhérents. Sur réservation au 02 43 33 47 97 ou via le formulaire de contact.

– Espace Bézard-Le Corbusier samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h entrée gratuite

Ouverture de l’espace Bézard Le Corbusier dédié au projet d’aménagement des campagnes imaginé par les deux hommes dans les années 1930 La Ferme radieuse et le village coopératif . Plans, maquettes, documents d’archives etc. retracent l’histoire de ce projet utopique. L’espace présente également l’oeuvre artistique de Norbert Bézard (céramiques, dessins, peintures).

– Parcours d’art contemporain, d’architecture et de design visite libre le samedi 20 et le dimanche 21 septembre

En 2012, le designer Raphaël Galley crée pour le village de Piacé un espace de jeu pour les enfants de 2 à 6 ans. Œuvre praticable et clin d’œil à Corbu et à sa Villa Savoye, le préfabriqué bois reprend les principaux points de l’architecture de Le Corbusier toit terrasse, pilotis, fenêtres en longueur etc. Elle vient tout juste d’être restaurée ! Venez la découvrir ainsi qu’une soixantaine d’autres œuvres installées à ciel ouvert (microarchitectures, installations, sculptures). .

Piacé 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 47 97 contact@piaceleradieux.com

English :

Discover contemporary art in Piacé during the European Heritage Days!

German :

Entdecken Sie zeitgenössische Kunst in Piacé anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes!

Italiano :

Scoprite l’arte contemporanea a Piacé durante le Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

¡Descubra el arte contemporáneo en Piacé durante las Jornadas Europeas del Patrimonio!

