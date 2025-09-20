Journées européennes du patrimoine Pierre Loti II, canot de la SNSM Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Pierre Loti II, canot de la SNSM

Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Découvrez le fonctionnement de la Société Nationale de Sauvetage en Mer et rencontrez ses bénévoles qui vous sensibiliseront aux dangers de la mer. Puis visitez leur canot de

sauvetage construit en 1999. .

Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

