Journées Européennes du Patrimoine Pierrelatte

Centre-ancien Pierrelatte Drôme
Pour la 42ème édition, Pierrelatte vous prépare un joli programme mêlant découvertes, visites, rencontres et surprises, autour de thématique riches et variées.
Centre-ancien Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98
English :
For the 42nd edition, Pierrelatte is preparing a delightful program of discoveries, visits, encounters and surprises, based on a rich and varied range of themes.
German :
Ausgabe bereitet Pierrelatte ein schönes Programm vor, das Entdeckungen, Besichtigungen, Begegnungen und Überraschungen rund um vielfältige und abwechslungsreiche Themen vereint.
Italiano :
Per la 42a edizione, Pierrelatte ha messo a punto un grande programma di scoperte, visite, incontri e sorprese su una vasta gamma di temi.
Espanol :
Para la 42ª edición, Pierrelatte ha preparado un gran programa de descubrimientos, visitas, encuentros y sorpresas sobre temas muy variados.
