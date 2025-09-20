Journées Européennes du Patrimoine Pierrelatte

Journées Européennes du Patrimoine

Centre-ancien Pierrelatte Drôme

Pour la 42ème édition, Pierrelatte vous prépare un joli programme mêlant découvertes, visites, rencontres et surprises, autour de thématique riches et variées.

Centre-ancien Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

English :

For the 42nd edition, Pierrelatte is preparing a delightful program of discoveries, visits, encounters and surprises, based on a rich and varied range of themes.

German :

Ausgabe bereitet Pierrelatte ein schönes Programm vor, das Entdeckungen, Besichtigungen, Begegnungen und Überraschungen rund um vielfältige und abwechslungsreiche Themen vereint.

Italiano :

Per la 42a edizione, Pierrelatte ha messo a punto un grande programma di scoperte, visite, incontri e sorprese su una vasta gamma di temi.

Espanol :

Para la 42ª edición, Pierrelatte ha preparado un gran programa de descubrimientos, visitas, encuentros y sorpresas sobre temas muy variados.

