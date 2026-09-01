Journées Européennes du Patrimoine – Pipriac – Maison d’imprimerie Jan-Brito Pipriac
samedi 19 septembre 2026 · Pipriac
Informations pratiques
Pipriac
Journées Européennes du Patrimoine – Pipriac – Maison d’imprimerie Jan-Brito
27 Rue du Général de Gaulle Pipriac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Imprimerie : démonstrations et manipulations. Composition d’un petit texte, mise en page, impression. Visite d’une exposition de matériels, permettant de voir l’évolution des techniques. Pour tout public. .
27 Rue du Général de Gaulle Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 61 89 13
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Pipriac – Maison d’imprimerie Jan-Brito Pipriac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE REDON
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