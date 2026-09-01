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AGENDA · Pipriac

Journées Européennes du Patrimoine – Pipriac – Maison d’imprimerie Jan-Brito Pipriac

samedi 19 septembre 2026 · Pipriac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
27 Rue du Général de Gaulle
Ville
35550 Pipriac
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Pipriac

Journées Européennes du Patrimoine – Pipriac – Maison d’imprimerie Jan-Brito

27 Rue du Général de Gaulle Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Imprimerie : démonstrations et manipulations. Composition d’un petit texte, mise en page, impression. Visite d’une exposition de matériels, permettant de voir l’évolution des techniques. Pour tout public.   .

27 Rue du Général de Gaulle Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 61 89 13 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Pipriac – Maison d’imprimerie Jan-Brito Pipriac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE REDON

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