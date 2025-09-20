Journées européennes du patrimoine : pirates et corsaires ! Musée maritime et portuaire Dunkerque

gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T19:+

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée vous propose de plonger dans l’univers des pirates et des corsaires !

Laissez-vous emporter par les déambulations, animations, jeux, conférences et spectacles qui feront de ce week-end un moment inoubliable.

Le trois-mâts Duchesse Anne ouvre exceptionnellement ses portes au public.

✨ Temps fort : une nocturne le samedi 20 septembre avec une ouverture prolongée jusqu’à 22h (dernier accès à 22h)

Au programme (gratuit, sans réservations) :

EN CONTINU

• Visite du musée + bateaux + phare

• Conte : « Augustin Joseph, le conteur pirate »

• Déambulation : l’équipage du Commodore Wallace

• Animation musicale : « Les Troubadours Impertinents »

• Jeux : les défis du Commodore Wallace

• Expérience immersive : « Jean Bart : la préparation

à l’abordage »

• Tatouages avec Foudre Noire

• Atelier de création de pavillons pirates et corsaires

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

À 14h30 et 17h :

Spectacle : « La fabuleuse histoire de Jean Bart »

À 16h :

Spectacle : « À l’abordage du Rufus »

À 18h :

Conférence Inrap : « L’arsenal de Louis XIV à Dunkerque »

Musée maritime et portuaire 9 Quai de la Citadelle, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328633339 https://www.museeportuaire.com Les activités portuaires (remorquage, lamanage, pilotage, construction et réparation navales, etc) : maquettes, photographies, outils divers, films, témoignages oraux et des bateaux illustrant l’activité du port. La navigation maritime et les destinations commerciales lointaines notamment au travers de maquettes, d’affiches des principales compagnies maritimes représentées à Dunkerque (Messageries Maritimes, Chargeurs réunis, Compagnie des Bateaux à vapeur du Nord, etc) et du trois-mâts « Duchesse Anne », fleuron de la collection. L’acheminement des marchandises vers l’hinterland, et en particulier la batellerie illustrée principalement par des outils, témoignages et photographies, et par une péniche de type Freycinet. L’histoire du port de Dunkerque : Jean Bart et la guerre de course, la pêche à la baleine et à la morue, les agrandissements successifs du port… Si l’histoire lointaine du port est évoquée principalement par des tableaux et des maquettes, le XXe siècle est aussi illustré par un fonds important de photographies qui apportent un témoignage complémentaire sur la vie et le travail des hommes du port. En voiture : De Calais : A16 – Sortie 60 De Lille : A25 – A16 – Sortie 60 De Belgique : E40– A16 – Sortie 60 Direction Dunkerque centre ville puis Musée portuaire. En train : La gare SNCF est à 10 minutes à pied du musée. En bus : via l’arrêt « Parc Marine » desservi par les bus C2 et C4 (réseau de bus 100% gratuit)

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée maritime et portuaire