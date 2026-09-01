Journées Européennes du Patrimoine : Place Cujas Bourges
dimanche 20 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Journées Européennes du Patrimoine : Place Cujas
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, rendez-vous sur le Belvédère de la Place Cujas pour découvrir l’histoire des différentes places de la ville.
Découvrez les places autrement et plongez dans leur histoire ! .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
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English :
During European Heritage Days, head to the Belvédère on Place Cujas to learn about the history of the city’s various squares.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Place Cujas Bourges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT BOURGES
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