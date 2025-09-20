Journées européennes du patrimoine PLACE DE LA TERRASSE 43500 ST PAL DE CHALENCON Saint-Pal-de-Chalencon

Journées européennes du patrimoine PLACE DE LA TERRASSE 43500 ST PAL DE CHALENCON Saint-Pal-de-Chalencon samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

De 9h à 12h: projection en boucle sur le patrimoine, à la médiathèque de St Pal de Chalencon. Gratuit.

15h: visite guidée gratuite: le bourg médiéval, l’église St Paul, le château. Rendez-vous à 15h, place des Cânes (durée 3 heures). Inscription à la Maison des Services Au Public au 04.71.66.19.53.

© Ministère de la Culture / BRACONNOT