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Journées Européennes du Patrimoine > Place des Halles Genêts Genêts

dimanche 20 septembre 2026 · Genêts

Journées Européennes du Patrimoine > Place des Halles Genêts Genêts

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Place des Halles
Ville
50530 Genêts
Département
Manche
Tarif

Genêts

Journées Européennes du Patrimoine > Place des Halles Genêts

Place des Halles Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visite guidée de la place des halles, avec ses anciennes maisons, sa mairie, la chapelle Ste Anne et la vue sur la Baie du Mont Saint-Michel.   .

Place des Halles Genêts 50530 Manche Normandie +33 7 88 95 83 64 

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Place des Halles Genêts

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Place des Halles Genêts Genêts a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts

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