Informations pratiques

Genêts

Journées Européennes du Patrimoine > Place des Halles Genêts

Place des Halles Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée de la place des halles, avec ses anciennes maisons, sa mairie, la chapelle Ste Anne et la vue sur la Baie du Mont Saint-Michel. .

Place des Halles Genêts 50530 Manche Normandie +33 7 88 95 83 64

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Place des Halles Genêts

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Place des Halles Genêts Genêts a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts