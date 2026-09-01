Journées Européennes du Patrimoine > Place des Halles Genêts Genêts
dimanche 20 septembre 2026 · Genêts
Informations pratiques
Genêts
Journées Européennes du Patrimoine > Place des Halles Genêts
Place des Halles Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée de la place des halles, avec ses anciennes maisons, sa mairie, la chapelle Ste Anne et la vue sur la Baie du Mont Saint-Michel. .
Place des Halles Genêts 50530 Manche Normandie +33 7 88 95 83 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine > Place des Halles Genêts
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Place des Halles Genêts Genêts a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts
À voir aussi à Genêts (Manche)
- Visite guidée de la place des halles de Genêts, Place des halles, Genêts 20 septembre 2026
- Scène ouverte Bar associatif L’Ecurie Genêts 20 septembre 2026
- Festival Via Aeterna > Badineries Genêts 23 septembre 2026