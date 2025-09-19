Journées européennes du patrimoine Parc du Radôme Pleumeur-Bodou
Journées européennes du patrimoine Parc du Radôme Pleumeur-Bodou vendredi 19 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine
Parc du Radôme Cité des Télécoms Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-19 09:00:00
fin : 2025-09-19 13:00:00
« Levez les yeux Retour sur la peinture XXL du Radôme »
Les scolaires visionneront une sélection des belles images et vues de drone prises pendant le chantier en effectuant le tour de l’antenne PB1 qui sera ouvert à la visite pour l’occasion.
Munis d’un livret-découverte, ils pourront également répondre à des énigmes et des jeux pour pouvoir décorer une toile tendue en laissant libre court à leur imagination ! .
Parc du Radôme Cité des Télécoms Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 63 80
