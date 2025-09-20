Journées européennes du patrimoine Parc du Radôme Pleumeur-Bodou

Journées européennes du patrimoine Parc du Radôme Pleumeur-Bodou samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine

Parc du Radôme Cité des Télécoms Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

« Retour sur la peinture XXL du Radôme »

Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion de revivre le chantier de peinture exceptionnel du Radôme, grâce à une visite libre enrichie d’ateliers, de jeux et de vidéos.

Le public visionnera une sélection des belles images et vues de drone prises pendant le chantier en effectuant le tour de l’antenne PB1 qui sera ouvert à la visite pour l’occasion.

Munis d’un livret-découverte, les visiteurs pourront également répondre à des énigmes et des jeux pour pouvoir décorer une toile tendue en laissant libre court à votre imagination ! .

Parc du Radôme Cité des Télécoms Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 46 63 80

