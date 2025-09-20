Journées européennes du patrimoine Plouray

Journées européennes du patrimoine Plouray samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine

Place de l’Église Plouray Morbihan

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Entièrement remanié au XVIIe siècle, l’édifice s’inscrit dans un style purement renaissance comme en témoigne son porche carré de 1687 classé aux monuments historiques. Son intérieur est mis en valeur par un retable du XVIIe en bois polychrome et doré. L’église est dédiée tardivement à Saint Yves, le patron des gens de justice et défendeur des pauvres. .

Place de l'Église Plouray 56770 Morbihan Bretagne

