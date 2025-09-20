Journées Européennes du Patrimoine Poilly-sur-Serein

Participez aux Journées Européennes du Patrimoine à Poilly-sur-Serein les 20 et 21 septembre ! Découvrez l’église et le colombier (ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h), une exposition sur les fermes hors du village au colombier avec buvette, et une exposition sur la rivière Serein entre les ponts et au lavoir communal. Patrimoine, nature et convivialité au rendez-vous ! .

Poilly-sur-Serein 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté compagnonsduserein@gmail.com

