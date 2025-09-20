Journées européennes du Patrimoine Porquerolles Porquerolles Hyères

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Journées européennes du Patrimoine 2025

Porquerolles Ile de Porquerolles Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 58 07 24 accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr

English : European heritage day

European Heritage Days 2025

German : Europäische Tage des Kulturerbes Porquerolles

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Italiano : Giornate europee del patrimonio Porquerolles

Giornate europee del patrimonio 2025

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

