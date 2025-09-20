Journées européennes du Patrimoine Port-Cros Port-Cros Hyères

Le Fort de l’Estissac ouvre gratuitement ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, consacrées aux patrimoines maritimes et au sensible.

Port-Cros Ile de Port-Cros Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 58 07 24 accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr

English : European Heritage Days Port-Cros

The Fort de l’Estissac is opening its doors free of charge for the European Heritage Days, dedicated to maritime heritage and sensitivity.

German : Europäische Tage des Kulturerbes Port-Cros

Das Fort de l’Estissac öffnet anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes, die dem maritimen Erbe und dem Sensiblen gewidmet sind, kostenlos seine Türen.

Italiano : Giornate europee del patrimonio Port-Cros

Il Fort de l’Estissac apre le sue porte gratuitamente in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, dedicate al patrimonio marittimo e sensibile.

Espanol :

El Fuerte de l’Estissac abre sus puertas gratuitamente con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, dedicadas al patrimonio marítimo y a lo sensible.

