[Journées Européennes du Patrimoine] Portes ouvertes à la ferme du Haut de Bréville Ferme du haut de Bréville Bréville-les-Monts 20 septembre 2025 10:00

Calvados

[Journées Européennes du Patrimoine] Portes ouvertes à la ferme du Haut de Bréville Ferme du haut de Bréville 16 route de Merville Bréville-les-Monts Calvados

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Une vente de pain est organisée à la ferme Godart dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Découvrez le four à bois du XVIIIe siècle !

Ferme du haut de Bréville 16 route de Merville

Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie +33 6 37 57 86 40

English : [Journées Européennes du Patrimoine] Portes ouvertes à la ferme du Haut de Bréville

Want to discover an artisanal know-how? Learn how to shape and bake your own bread in an 18th century wood-fired oven. Don’t forget your flour and your favorite ingredients!

German : [Journées Européennes du Patrimoine] Portes ouvertes à la ferme du Haut de Bréville

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes wird auf dem Bauernhof Godart ein Brotverkauf organisiert. Entdecken Sie den Holzofen aus dem 18. Jahrhundert!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la fattoria di Godart organizza una vendita di pane. Scoprite il forno a legna del XVIII secolo!

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, se organiza una venta de pan en la granja de Godart. Descubra el horno de leña del siglo XVIII

