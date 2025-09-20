Journées Européennes du Patrimoine Portes ouvertes à l’atelier de poterie de Valérie Patriarche Atelier Valérie Patriarche céramique Feings
Journées Européennes du Patrimoine Portes ouvertes à l’atelier de poterie de Valérie Patriarche Atelier Valérie Patriarche céramique Feings samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Portes ouvertes à l’atelier de poterie de Valérie Patriarche
Atelier Valérie Patriarche céramique 2 Route du Vivier Feings Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Portes ouvertes à l’atelier de poterie de Valérie Patriarche, céramiste. .
Atelier Valérie Patriarche céramique 2 Route du Vivier Feings 61400 Orne Normandie +33 6 65 26 31 87
English : Journées Européennes du Patrimoine Portes ouvertes à l’atelier de poterie de Valérie Patriarche
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Portes ouvertes à l’atelier de poterie de Valérie Patriarche Feings a été mis à jour le 2025-08-29 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE