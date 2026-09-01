Journées Européennes du Patrimoine – Portes ouvertes au Musée d’Histoire Locale et de la Pêche dans l’estuaire Talmont-sur-Gironde
samedi 19 septembre 2026 · Talmont-sur-Gironde
Informations pratiques
Talmont-sur-Gironde
Journées Européennes du Patrimoine – Portes ouvertes au Musée d’Histoire Locale et de la Pêche dans l’estuaire
Rue de l’Église Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter le musée de Talmont.
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Rue de l’Église Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 50 77 81 amisdetalmont@gmail.com
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English :
Take advantage of the European Heritage Days to visit Talmont’s museum.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Portes ouvertes au Musée d’Histoire Locale et de la Pêche dans l’estuaire Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique
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