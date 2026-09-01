Informations pratiques

Talmont-sur-Gironde

Journées Européennes du Patrimoine – Portes ouvertes au Musée d’Histoire Locale et de la Pêche dans l’estuaire

Rue de l’Église Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter le musée de Talmont.

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Rue de l’Église Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 50 77 81 amisdetalmont@gmail.com

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English :

Take advantage of the European Heritage Days to visit Talmont’s museum.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Portes ouvertes au Musée d’Histoire Locale et de la Pêche dans l’estuaire Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique